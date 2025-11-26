В Новороссийске утром 26 ноября отменили беспилотную опасность
В Новороссийске в ночь на 26 ноября снова звучала сирена – сигнал «Внимание всем». Системы ПВО отражали атаку БПЛА.
Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он напомнил, что ни в коем случае нельзя снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.
Об отмене беспилотной опасности стало известно в 6:37.
«Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!» — написал мэр в своем Telegram-канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 25 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили во вторник около 22:25.
