Беспилотную опасность объявили вечером 25 ноября в Краснодарском крае

Фото «Кубань 24»

Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили во вторник около 22:25.

При получении таких уведомлений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении МЧС.

При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Читайте также: очевидцы рассказали подробности атаки беспилотников на Новороссийск.

