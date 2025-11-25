Очевидцы рассказали подробности атаки беспилотников на Новороссийск

Краснодарский край минувшей ночью подвергся самой массированной и продолжительной атаке украинскими беспилотниками. Больше всего разрушений оперштаб фиксирует в Новороссийске.

«На жерло вулкана стала похожа одна из квартир на восьмом этаже в новостройке Новороссийска. По словам очевидцев, дрон влетел прямо в здание и сразу началось возгорание. Сейчас территория оцеплена лентой, в этой части здания не осталось уцелевших окон», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

Придомовая территория оказалась усыпана осколками. Все произошло примерно в 1:30. Сначала люди хотели укрыться в доме, но узнав о пожаре, поспешили покинуть здание.

— Пожарные очень оперативно приехали, люди молодцы, быстро вышли, эвакуировались, дверь открыли, чтобы пожарные заехали, очень быстро все потушили.

Разбуженные и перепуганные жильцы не знали, живы ли соседи, в квартиру которых залетел дрон.

— Женщина, которая в той квартире жила, сейчас там не живет. Она в чате отписалась, что ей просто повезло.

Обломки сбитых украинских беспилотников упали еще на три многоквартирных дома на соседней улице.

«Больше всего пострадали квартиры на верхних этажах. В некоторых из них выбиты стекла, обрушился фасад, все это падало вниз на припаркованные у подъездов автомобили», — говорит Шабалда.

У Сергея Шкульникова от удара выбило балконное остекление. Глава семьи собрал родственников и спустился с ними на нижние этажи, чтобы переждать атаку. Уже после оказалось, что во время этого прилета не обошлось без пострадавших.

«Человека здесь травмировало осколками, он на улице находился. Подъехали пожарные, тушили огонь на 14 этаже», — рассказывает житель Новороссийска Сергей Шкульников.

Удар пришелся и по частным домам города-героя. От попадания осколков пострадали еще три человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Чудом спасся водитель фуры под Новороссийском. Мужчина успел выпрыгнуть из кабины автомобиля до попадания в него обломков и возгорания.

Все началось со взлома системы оповещения. Жители Новороссийска получали сообщения о радиации и химической атаке, а затем началась самая массированный и продолжительная атака БПЛА на Кубань. СК России возбудил уголовное дело.

«Следователями проводится осмотры мест происшествий с целью проведения экспертиз, изымаются фрагменты беспилотных летательных аппаратов, допрашиваются свидетели и пострадавшие», — отмечает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Администрация Новороссийска в свою очередь уже приступила к ликвидации последствий атаки.

«Специалисты продолжат осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы убирают общественные пространства», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

По данным Минобороны, 116 дронов были сбиты над Черным морем, еще 76 над территорией Кубани. Пострадали 9 человек, повреждено 20 домов. В зоне удара оказались Краснодар, Туапсе, Павловский район, Геленджик. Жителям Кубани напоминают, что во время беспилотной атаки необходимо укрыться в помещениях без окон, не выходить на улицу. Также запрещено публиковать кадры, на которых запечатлены беспилотные атаки, линия горизонта и обломки дронов.

Читайте также: ночная атака БПЛА на курорты Краснодарского края — что известно о налете дронов?

Подпишись, здесь всегда интересно.