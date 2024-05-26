Бастрыкин взял под контроль дело о падении крыши в школе № 29 Краснодара

Утром 25 мая в школе № 29 на улице Рылеева сильный ветер сорвал часть кровли крыши. По предварительным данным, 12 детей получили травмы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ход и результаты расследования уголовного дела глава ведомства взял под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», порывом ветра в школе № 29 на улице Рылеева, 147 в Краснодаре сорвало часть кровли. Инцидент произошел 25 мая в 8:18 до начала торжественной линейки. Обломки упали на школьников, по предварительным данным, 12 детей получили травмы. Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что тяжелых пострадавших среди детей нет. В основном, несовершеннолетние получили порезы и ссадины. Позже в этот день мэр Краснодара сообщил, что почти все дети выписаны домой. Некоторым назначено амбулаторное лечение. Двоих детей, получивших травмы в школе № 29, оставили в больнице.