Мэр Краснодара: в больнице остаются двое пострадавших учеников школы № 29

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что двое детей, получивших травмы в школе № 29, находятся в больнице. Ранее сообщалось, что в медучреждении остается один мальчик.

«По уточненной информации минздрава Кубани, в больнице пока остаются двое пострадавших учеников школы № 29. Желаю им скорее пойти на поправку. Готовы оказать всю необходимую помощь», — написал Наумов в Telegram.

Также Наумов напомнил, что в Краснодаре сохраняется штормовое предупреждение и призвал воздержаться от прогулок и поездок без необходимости.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 25 мая в 8:18, до начала торжественной линейки. По поручению главы краевого следственного управления Андрея Маслова по данному факту завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что тяжелых пострадавших среди детей нет. В основном, несовершеннолетние получили порезы и ссадины. Позже в этот день мэр Краснодара сообщил, что почти все дети выписаны домой. Некоторым назначено амбулаторное лечение.