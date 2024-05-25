Уголовное дело завели по факту падения крыши в школе № 29 в Краснодаре

Утром 25 мая в школе № 29 на улице Рылеева сильный ветер сорвал часть кровли крыши. По предварительным данным, 12 детей получили травмы.

В настоящее время точное число пострадавших устанавливается.

По поручению главы краевого следственного управления Андрея Маслова по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На месте работает следователь территориального следственного отдела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания. Уголовное дело руководителем СКР по краю находится под контролем в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в 8:18, до начала торжественной линейки. Около 12 детей получили осколочные ранения различной степени тяжести.