Сильный ветер сорвал крышу в школе № 29 в Краснодаре, есть пострадавшие

Инцидент в школе № 29 на улице Рылеева, 147 произошел 25 мая около 8:18.

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Сильный ветер внес коррективы в этот праздник. В школе № 29 на улице Рылеева сорвало часть кровли. Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь. Спасатели и полиция также на месте», — написал Наумов в Telegram.

Глава города сообщил, что на место выехал его заместитель Игорь Михайлов и представители департамента образования. Ситуация находится под контролем администрации Краснодара.

Интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что одного из пострадавших детей увезла скорая помощь.

Предварительно установлено, что пострадало около 12 детей. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести, точное количество пострадавших устанавливается. На месте находится прокурор Западного административного округа Краснодара, организована проверка причин и условий произошедшего. Кроме того, следователи проводят доследственную проверку, которая находится под контролем прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 30 деревьев повалило сильным ветром 24 мая в Краснодаре и Новороссийске.