Почти 30 деревьев повалило сильным ветром в Краснодаре и Новороссийске

В Краснодарском крае 24 мая действует штормовое предупреждение об усилении ветра.

По данным МЧС, 24 мая в период 17:00-19:00 и до конца суток 24 мая, а также в течение суток 25 мая местами в крае ожидается очень сильный северо-восточный, восточный ветер с порывами 30 м/с. На Черноморском побережье на участке Анапа — Геленджик порывы ветра будут достигать 35 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городскую Службу спасения поступила информация о падении деревьев по 9 адресам. По 4 адресам деревья уже убрали.

«Спецслужбы оперативно выезжают по заявкам и убирают упавшие деревья, чтобы они не мешали проходу и проезду. Работают 15 спасателей и 4 единицы техники», — написал глава краевой столицы в своем Telegram-канале.

В Новороссийске порывы ветра достигают 25-27 м/с. По словам главы города-героя Андрея Кравченко, специалисты коммунальных и дорожных служб совместно со Службой спасения находятся в режиме оперативной готовности.

«Сегодня с 17:00 до 19:00, а также в течение суток 25 мая местами ожидается очень сильный северо-восточный, восточный ветер с порывами 30-35 м/с», — написал мэр города в своем Telegram-канале.

В городе зафиксировали несколько аварийных отключений энергоснабжения, упали около 20 деревьев. Спасатели приступили к распилу и вывозу упавших деревьев, а также снятию обломившихся ветвей. Аварийные бригады электриков занимаются восстановлением энергоснабжения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре из-за поваленного ветром на пути дерева встали трамваи на Гаврилова. МЧС объявило предупреждение о шторме в Черном море в районе Новороссийска и Анапы, а также в Азовском море и в Керченском проливе. Высота волн в Керченском проливе и в западной половине Азовского моря 25 мая достигнет 1,5-2,5 м. В районе Феодосия — Анапа высота волн ожидается до 2-3 м.