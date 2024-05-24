Штормовое предупреждение объявили в Новороссийске и Анапе из-за волн в 2-3 м

Экстренное предупреждение о шторме в Черном море в районе Новороссийска и Анапы, а также в Азовском море и в Керченском проливе объявили 24 мая.

По словам вице-мэра Новороссийска Александра Яменскова, в городе объявлено штормовое предупреждение. Сейчас в Новороссийске бушует северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с, с усилением утром-днем до 23-28 м/с. Высота волн в море достигает 1,3-2 м, написал замглавы в своем Telegram-канале.

По данным Крымского УГМС, ночью с 24 на 25 мая и днем 25 мая в Керченском проливе, в районе Феодосия — Анапа и в западной половине Азовского моря ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.

Высота волн в Керченском проливе и в западной половине Азовского моря достигнет 1,5-2,5 м. В районе Феодосия — Анапа высота волн ожидается до 2-3 м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: сильный ветер и до +30 °С прогнозируют 24 мая в Краснодарском крае.