Сильный ветер и до +30 °С прогнозируют 24 мая в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков 24 мая в Краснодарском крае ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра с порывами 15-20 м/с. В отдельных районах порывы составят 20-25 м/с.

Причиной усиления ветра в ближайшие сутки станет взаимодействие между ложбиной циклона на юге и гребнем антициклона с севера. На Кубани 24 мая ожидается переменная облачность. Днем и вечером в горах возможен кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха ночью составит 11…16°С. На Азовском побережье ночью будет 13…18°С, днем потеплеет до 23…28°С. В горных районах ночью будет 5…10°С, днем воздух прогреется до 15…20°С.

На Черноморском побережье будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. В Новороссийске порывы будут достигать 21-26 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°С, днем термометры покажут 25…30°С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 5-10 м/с, временами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°С, днем — 26…28°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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