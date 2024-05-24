В Краснодаре из-за поваленного ветром на пути дерева встали трамваи на Гаврилова

В Краснодаре 24 мая на улице Коммунаров между остановками «Одесская» и «Гаврилова» на трамвайные пути упало дерево.

В результате остановилось движение трамвайных маршрутов № 1, 2,5, 8, 15 в оба направления, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

По данным ЕДДС Краснодара, в городе 24 мая дует сильный ветер. Жителям рекомендуют быть внимательными и соблюдать меры безопасности. При сильном ветре следует избегать прогулок около высоких зданий, деревьев и линий электропередачи.

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