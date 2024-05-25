Филиппов: после инцидента в школе №29 в Краснодаре детей в тяжелом состоянии нет

Сильный ветер сорвал кровлю в школе № 29 утром 25 мая.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что в результате инцидента пострадали 10 детей.

«Тяжелых среди них нет: в основном порезы и ссадины. Работает пять бригад СМП. Пациенты доставлены в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации. Лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объеме», — написал Филиппов в Telegram.

На место происшествия приехал мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой. Всего пострадало 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от легкой до средней. Слежу за развитием ситуации и желаю скорейшего выздоровления!», — написал Наумов в Telegram.

Глава Краснодара также сообщил, что сейчас на месте происшествия работают спасатели, задействованы 29 человек и девять единиц техники. Ремонт крыши начнут, когда стихнет ветер.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 25 мая в 8:18, до начала торжественной линейки. По поручению главы краевого следственного управления Андрея Маслова по данному факту завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.