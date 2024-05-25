Мэр Краснодара: почти все пострадавшие в школе № 29 дети выписаны домой

Некоторым детям, пострадавшим 25 мая в школе № 29, где порывом ветра сорвало кровлю, назначено амбулаторное лечение. Еще один мальчик остается в детской краевой клинической больнице.

Об этом 25 мая сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Позитивные новости пришли из больниц скорой медицинской помощи и детской краевой. Почти все ребята из школы № 29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома. Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Еще один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги», — сказал Наумов в Telegram.

Глава Краснодара подчеркнул, что жизням детей ничто не угрожает.

«Отдельная благодарность медикам. Вы — наши ангелы-хранители», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 25 мая в 8:18, до начала торжественной линейки. По поручению главы краевого следственного управления Андрея Маслова по данному факту завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что тяжелых пострадавших среди детей нет. В основном, несовершеннолетние получили порезы и ссадины.