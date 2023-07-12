Автодор: подтоплений на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае больше нет

Дорожники 12 июля продолжают устранять последствия подтоплений и оползней на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

На 38-м километре +200 федеральной трассы А-147 около 10:00 сошел оползень на проезжую часть. Движение на участке перекрыли.

На 42-м километре, где ранее на проезжую часть вынесло камни, движение осуществляется в штатном режиме.

Между Джубгой и Новомихайловским на трассу упали 6 деревьев, их отодвинули на обочины. Распиливать и убирать деревья будут позже.

Все мобилизованные дежурные бригады работают над устранением последствий непогоды. В работах задействованы 12 единиц техники и 28 человек.

Ранее на проезжую часть вынесло камни на 30-м и на 42-м километрах федеральной трассы. Еще один оползень сошел утром на 39-м километре федеральной автодороги, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

В ГК «Автодор» сообщили о том, что дорожники предпринимают все меры для того, чтобы движение на трассе М-4 «Дон» шло в штатном режиме, производят очистку стоков проезжей части.

«Подтоплений на главной дороге на юг нет. Соблюдайте требования дорожных знаков, воздержитесь от поездок во время сильных осадков», — говорится в сообщении «Автодора» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 12 июля на Туапсинский район обрушился сильный ливень. За три часа выпало 144 мм осадков. Потоки воды с гор подтопили автотрассы, улицы и дворы. На дороге в Лермонтово вода поднялась на метр, движение перекрыто в нескольких местах трассы А-147.

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС. Всего в Туапсинском районе из-за сильных ливней подтоплены 9 населенных пунктов.