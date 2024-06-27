Арбузно-дынная диета: польза, вред, сколько можно и кому нельзя

Совсем скоро начнется сезон бахчевых. Арбузы и дыни — непременные спутники лета, дают возможность насладится сочным вкусом, но и избавиться от лишнего веса, благодаря своим диетическим свойствам. Впрочем, у каждой диеты есть свои особенности, правила ее соблюдения, плюсы и минусы.

Друг в полосочку

Кроме колоссального количества воды в арбузах много клетчатки, прекрасно очищающей кишечник.

Содержащиеся в арбузной мякоти пищевые волокна нормализуют метаболизм. Мочегонные и желчегонные свойства арбуза способствуют очищению почек и печени.

Оранжевая радость

Антиоксиданты присутствующие в дыне помогают эффективно справляться со стрессом, повышают настроение, помогают бороться с бессонницей.

Калорийность дыни такая же как у арбуза — 38 ккал на 100 г, в ней содержатся витамины В, С и А, микроэлементы железа, калия, магния и фосфора. Ликопин, присутствующий в клетчатке дыни, обновляюще действует на клетки и помогает замедлению процессов старения.

Особенности бахчевой диеты

Медицина категорически против «сидения» на арбузах и дынях. Бахчевая диета включает в рацион эти продукты, но не исключает полноценное питание.

Как вариант — разгрузочные дни.

Дынный день

Раз в неделю можно съедать 1,5 кг дыни, выпивая при этом 2-2, л воды или любого несладкого чая. Кофе, алкоголь, молочные продукты в этот период необходимо исключить.

Арбузный день

Из большого количества воды, содержащейся в арбузной мякоти, можно съедать в день 1 -1,5 кг этой ягоды, дополняя рацион кашей на завтрак, несолеными сухариками или ржаными хлебцами. Кофе и алкоголь — исключаются.

Благодаря такому взвешенному подходу за два-три месяца можно сбросить 5-6 лишних килограммов.

Взвешенный подход

Решив начать бахчевую диету, прежде чем положить на весы арбуз — взвесьте возможности своего организма. Позволяет ли вам ее ваше здоровье?

Арбузно-дынная диета противопоказана при сниженной функции почек. Они просто не справятся с выводом избытка жидкости из организма. Арбуз прекрасно впитывает нитраты, поэтому при его избыточном употреблении не исключены аллергические реакции.

Употребление арбуза и дыни должно быть ограничено при сахарном диабете, кишечных расстройствах, язве желудка и/ или двенадцатиперстной кишки и в период лактации.

Перед тем как назначить себе любую диеты или разгрузочные дни обязательно нужно проконсультироваться с врачом — терапевтом, эндокринологом или диетологом.

Читать также:

Что такое яблочная диета и есть ли в ней хоть немного пользы?