Аэропорты Краснодара и Сочи закрыли вслед за гаванью Геленджика ночью 2 ноября

Воздушные гавани Краснодара и Сочи в ночь с субботы на воскресенье ввели ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Об этом в 23:41 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в тексте публикации.

Аэропорт Краснодара, как и гавань Геленджика, работает с ограничениями из соображений безопасности — он принимает и выпускает самолеты только с 9:00 до 19:00. Если к утру сигнал «Беспилотная опасность» не отменят по Краснодарскому краю, он будет актуален и для закрытых на ночь аэропортов. В этом случае могут задержаться утренние авиарейсы как на прилет, так и на вылет.

Обновление: аэропорты Краснодарского края возобновил работу после отмены беспилотной опасности 2 ноября в 9:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 1 ноября в Краснодарском крае. В связи с этим в аэропорту Геленджика вечером 1 ноября ввели временные ограничения на полеты. С 20:00 до 23:00 силы ПВО сбили над Черным морем 21 украинский беспилотник.

