Беспилотную опасность объявили вечером 1 ноября в Краснодарском крае

Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодара и разных районов Кубани получили в субботу в 21:05.

При получении таких сообщений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Важно избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене угрозы.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении МЧС.

При появлении беспилотников и любых подозрительных объектов нужно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых БПЛА категорически запрещается.

