Над регионами России ночью 1 ноября сбили 98 украинских беспилотников

В ночь на субботу ВСУ вновь предприняли попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В период с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября дежурные средства ПВО сбили и перехватили 98 украинских беспилотников.

Над территорией Белгородской области уничтожили 45 беспилотников. Еще 12 дронов обезвредили над Самарской областью. Над Московским регионом сбили 11 БПЛА, в том числе шесть беспилотников, летевших на Москву.

По 10 БПЛА обезвредили над Воронежской и Ростовской областями. Четыре БПЛА сбили над Тульской областью, по два — над Липецкой и Рязанской. Над Курской и Калужской областями за ночь обезвредили по одному беспилотнику, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 31 октября в Краснодарском крае. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в пятницу в 18:41. Об отмене беспилотной угрозы сообщили в 00:11.

