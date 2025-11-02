В аэропортах Краснодарского края утром 2 ноября сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов. Утром 2 ноября все ограничения были сняты.

Работы в полном режиме возобновили воздушные гавани Краснодара, Геленджика и Сочи. Во время действия ограничений на запасные аэродромы отправились два самолета, выполнявших рейсы в Сочи, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«По готовности экипажей и ВС, самолеты вылетят в аэропорт Сочи. В течение дня рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Актуальную информацию о времени вылета вы можете уточнить у авиакомпании и на онлайн-табло аэропортов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ограничения ввели вечером 1 ноября из-за угрозы беспилотников. В период с 20:00 до 23:00 1 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский дрон над акваторией Черного моря. Утром 2 ноября угрозу атаки беспилотников сняли во всем регионе.

