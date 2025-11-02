В Краснодарском крае утром 2 ноября отменили угрозу атаки беспилотников

Центр оповещения сообщил об отмене беспилотной опасности в городах и районах Краснодарского края 2 ноября.

В частности, угрозу атаки беспилотников отменили в Сочи, Новороссийске, Геленджике, Туапсинском округе и Краснодаре. Угроза действовала с вечера 1 ноября. Системы ПВО работали в разных районах края.

Приближаться к фрагментам сбитых БПЛА категорически запрещается. Если вы увидели любые подозрительные объекты, нужно сообщить об этом по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика из-за угрозы беспилотников ввели ограничения на прием и вылет судов. В период с 20:00 до 23:00 1 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский дрон над акваторией Черного моря. Танкер и нефтеналивной терминал были повреждены обломками беспилотников в Туапсе.

