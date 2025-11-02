В Туапсе обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал

В порту Туапсе в ночь на 2 ноября фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Экипаж танкера эвакуировали. На судне начался пожар.

Повреждена палубная надстройка, а также строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала появились повреждения в остеклении.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Южная транспортная прокуратура проверит соблюдение прав граждан в связи с происшествием, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 1 ноября в Краснодарском крае. В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ввели ограничения на прием и вылет судов. В период с 20:00 до 23:00 1 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский дрон над акваторией Черного моря.

Подпишись, здесь всегда интересно.