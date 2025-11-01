Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над Черным морем вечером 1 ноября

Вооруженные силы Украины вечером в субботу предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В период с 20:00 до 23:00 1 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников. В том числе 21 дрон сбили над акваторией Черного моря.

Кроме того, четыре БПЛА сбили над Ростовской областью, три — над Крымом, один — над Курской областью, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 1 ноября в Краснодарском крае. В связи с этим в аэропорту Геленджика в ночь 2 ноября ввели временные ограничения на полеты. Ограничения будут актуальны, если к утру сигнал «Беспилотная опасность» не отменят по Краснодарскому краю.

