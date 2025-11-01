В аэропорту Геленджика в ночь 2 ноября ввели временные ограничения на полеты

Для обеспечения безопасности полетов ночью 1 ноября аэропорт Геленджика работает с ограничениями. Он не принимает и не выпускает рейсы.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале в 21:55.

Аэропорт Геленджика работает с ограничениями из соображений безопасности — он принимает и выпускает самолеты только с 8:30 до 20:00. Поэтому ограничения будут актуальны, если к утру сигнал «Беспилотная опасность» не отменят по Краснодарскому краю. В этом случае могут задержаться утренние авиарейсы как на прилет, так и на вылет.

Обновление: аэропорт Геленджика возобновил работу после отмены беспилотной опасности 2 ноября в 9:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 1 ноября в Краснодарском крае.

