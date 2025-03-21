8 опасных для здоровья привычек после 45 лет

С прибавлением каждого десятилетия организм становится все более уязвим перед заболеваниями, а после 45 лет появляется серьезный риск развития неприятных недугов.

Продлить молодость и здоровье можно, однако для этого от некоторых привычек той самой молодости придется отказаться.

Сидячий образ жизни

«Мне уже возраст не позволяет спортом заниматься» — наглая ложь и попытка оправдать свою лень. Малоподвижный образ жизни приводит к набору веса, снижению мышечного тонуса и повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, отсутствие регулярной нагрузки приводит к истончению костной ткани и увеличению риска переломов.

Никто не заставляет вас тягать гантели или скакать на всевозможных кардиотренировках — выберите активность под себя: ходьба, плавание, йога, езда на велосипеде, ежедневная зарядка. Все это поможет поддерживать тело в тонусе и улучшать кровообращение, а также добавит больше энергии на повседневные задачи.

Питание

Питание важно в любом возрасте, хоть в 10, хоть в 50, хоть в 80. Но если детство и молодость еще прощают тонны сладкого и бесконечное количество пачек чипсов, то после 40 вся вредная еда становится прямым врагом организма.

Жирная, сладкая и соленая пища в больших объемах создает благоприятную почву для развития ожирения, сахарного диабета второго типа и гипертонической болезни. Иногда можно и нужно разрешать себе всякое вкусное и вредное, но постарайтесь добавить в свой рацион больше свежих овощей и фруктов, курицу и рыбу, цельнозерновые продукты.

Курение

Курение вредно всем, независимо от возраста и пола — это одна из самых губительных для здоровья привычек. И не важно, курите вы обычные сигареты, электронные или системы для нагревания табака — все они вредны одинаково.

Причины всем давно известны — риск возникновения рака легких, хронического бронхита, эмфиземы и других патологий дыхательной системы. Кроме того, возрастает вероятность инфаркта и инсульта. Отказ от курения буквально способен продлить или даже спасти жизнь — уже спустя пару лет после прекращения курения риск многих заболеваний снижается.

Алкоголь

Конечно, некоторые врачи говорят, что умеренные дозы алкоголя безвредны (а иногда даже и полезны) для здоровья, однако «умеренность» у всех разная.

Злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития цирроза печени, артериальной гипертензии и нарушений мозгового кровообращения. Кроме того, не забываем о повышении вероятности получения травм в состоянии опьянения.

Плохой сон

Студентами все не спали ночами — готовились к экзаменам или отдыхали с друзьями. Но студенчество уже давно за плечами, и для восстановления сил и нормальной работы всех систем организма необходим нормальный сон — 7-9 часов в сутки в тишине и желательно в темноте.

Хронический недостаток сна нарушает выработку гормонов, необходимых для регулирования обмена веществ и настроения. Это может привести к раздражительности, снижению концентрации внимания и даже к депрессии.

Стресс и тревожность

Нервные клетки не восстанавливаются, как бы мы этого ни хотели, а регулярный стресс сказывается не только на нервной системе, но и на общем самочувствии. Он может стать причиной бессонницы, повышенной утомляемости и снижения иммунитета.

Пробуйте справляться с плохими эмоциями — самое время освоить различные техники релаксации (дыхание, медитация или йога). Если не можете справиться со стрессом самостоятельно, обращайтесь за помощью к специалистам, чтобы не доводить ситуацию до неотвратимых последствий.

Нерегулярные походы к врачу

Никто не заставляет бежать к доктору на первый же чих, но регулярная диспансеризация необходима — многие болезни (опасные и не очень) начинают развиваться незаметно и протекают без особых симптомов, а когда признаки появляются, уже может быть поздно.

Профилактические осмотры и сдача анализов помогают вовремя выявить отклонения в работе систем и органов и вовремя начать лечение. Особое внимание стоит уделить контролю за артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, а также проверять зрение и слух.

Отказ от вакцинации

Вакцинация остается важным инструментом защиты от инфекционных заболеваний, особенно для людей за 40. Например, прививка от гриппа ежегодно спасает тысячи жизней, предотвращая осложнения и тяжелые формы течения болезни. Вакцинация — лишь мера предосторожности, которая поможет избежать серьезных последствий.

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