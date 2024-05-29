10 продуктов, которые уничтожают зубную эмаль

Крепкая зубная эмаль — здоровые зубы. Здоровые зубы — здоровый организм. Это правило известно всем нам с детства и поэтому мы часто о нем забываем. А между тем зубная эмаль ежедневно подвергается агрессивному воздействию, истончается и разрушается.

От еды и напитков отказаться невозможно, но помнить о наиболее опасных продуктах нужно.

Сладкие газированные напитки

Большое содержание сахара в газировке — еще не самое страшное для зубной эмали. С эмалью успешно «справляется» углекислота. Не зря же ее используют для чистки сантехники и накипи в кастрюлях и чайниках.

Алкоголь

Любые спиртные напитки вызывают сухость полости рта и уменьшают слюноотделение. В результате пищевой налет не смывается, повышается уровень кислотности, что ведет к разрушению зубной эмали. Что бы снизить этот эффект после принятия алкоголя можно пожевать жевательную резинку. Это хоть как-то компенсирует вред алкоголя для зубов.

Чипсы

Мелкие липкие остатки чипсов трудно удаляются с зубов и десен, остаются в межзубном пространстве, а содержащийся в них крахмал преобразуется в сахар и становится питательной средой для бактерий.

Домашние соленья

Любые соленья, в рецептуре которых присутствует уксус — вредны для зубной эмали и способствуют ее износу. Их количество в рационе стоит ограничить или после употребления ополаскивать полость рта.

Фрукты, ягоды

Фрукты богаты витаминами и приносят организму ощутимую пользу. Но для зубов кислоты, содержащиеся в них, весьма опасны.

Апельсины, лимоны, киви, черноплодная рябина, черника, темный виноград и другие кислые ягоды, фрукты и соки могут интенсивно разрушать эмаль. Исключать их рациона не стоит. Просто нужно не забывать чистить зубы.

Крепкий орешек

Сухарики, орехи и любые твердые продукты вызывают повреждении десен, трещины и сколы зубной эмали. Иногда микроскопические иногда вполне заметные.

Лед, используемый для охлаждения напитков, не стоит раскусывать — это тоже может вызвать разрушение зубов.

Кофе и чай

Кофе не просто способен окрашивать зубы и портить белизну улыбки.

Кофейный налет достаточно липкий и способен притягивать к себе частички пищи и бактерии, разрушающие зубную эмаль.

Этим же свойством обладают пятна от черного чая. Они бывают даже более стойкими, чем кофейные, из-за того, что черный чай в изобилие содержит танины, окрашивающие зубы.

Даже некоторые полезные травяные чаи обладают разрушающими для зубов свойствами.

Высокоуглеводистая пища

Частички картофеля, сладкой выпечки, кондитерских сладостей и обычного хлеба прилипая к зубам долго остаются в полости рта, помогая развиваться патогенным микроорганизмам, способствуют образованию налета и образованию кариеса.

Горячая и холодная пища

Мороженое, напитки со льдом, горячий суп, бульон или чай вызывают резкий перепад температур и микротрещины в зубной эмали. В них и развивается кариес.

Детские смеси

Казалось бы здоровая привычка перед сном давать ребенку выпить молочную смесь из бутылочки может привести к скоплению в полости рта лактозы — питательной среды для размножения бактерий. В результате у детей раннего возраста, от 1 года до 3 лет повышается риск развития заболевания, известного как бутылочный кариес.

Если съели что-то вредное

Чтобы снизить разрушения эмали от употребления сладкой, кислой, углеводистой или крахмалистой пищи нужно после еды чистить зубы щеткой и пастой, использовать зубную нить. А для профилактики кариеса — регулярно посещать стоматолога.

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