10 причин, почему в сезон обязательно есть арбузы

Один из главных символов лета — большой полосатый арбуз с сахарной красной мякотью. Вкусная ягода полна витаминов и благодаря тому, что более чем на 90% состоит из жидкости, быстро восстанавливает водный баланс. Но это далеко не все полезные свойства арбуза.

В арбузе содержится витамин С, витамины группы В и каротиноиды (это предшественники витамина А). Также ягода богата калием, магнием, железом и фосфором. Сезон арбузов — отличная возможность «накормить» организм полезными веществами. Главное, не получить вместе с ними дозу нитратов. Потому напоминаем еще раз: есть арбузы нужно только в сезон. Он обычно наступает в августе. Чем же полезны арбузы?

Профилактика обезвоживания

Арбуз на 92% состоит из воды, а значит, его можно использовать для поддержания питьевого баланса. Норма потребления жидкости для взрослого человека — от 2 л в сутки, а из трех-пяти арбузных долек можно получить до 1 л жидкости. Польза очевидна. Кроме того, арбуз гораздо вкуснее воды.

Стройная фигура

В арбузе содержится 30 ккал на 100 г продукта. При этом им быстро наедаешься, что не удивительно: много жидкости и клетчатка создают ощущение наполненного (а иногда и переполненного) желудка. Ощущение сытости остается надолго, так что арбузные разгрузочные дни — отличное решение для сброса пары лишних килограммов. Но увлекаться такой диетой не стоит, ведь для нормальной работы организма нужны также белки и жиры, которых в арбузе почти нет.

Хорошее настроение

Магний, входящий в состав арбуза, успокаивает и способствует выработке гормона счастья серотонина. Один кусок арбуза позволит снять стресс, повысит концентрацию внимания и нормализует сон.

Важно: для улучшения сна не стоит есть арбузы на ночь. Эффект будет противоположный, ведь арбуз — сильное мочегонное средство.

Заряд антиоксидантов

Антиоксиданты, которыми богат арбуз, защищают организм от свободных радикалов, которые вредят клеткам кожи, мозга, сердца и других органов. В арбузе есть витамин С, альфа- и бета‑каротин, которые в организме преобразуются в витамин А, а также ликопин. Последний является мощнейшим антиоксидантом, а по его содержанию арбуз — рекордсмен среди всех фруктов, ягод и овощей.

Здоровое сердце

Ликопин не только борется со свободными радикалами, но и понижает холестерин и защищает сосуды. Это помогает в профилактике инфарктов. Также для сердца и сосудов полезны содержащиеся в арбузе магний, калий и витамины А, В6 и С.

Красивая кожа, здоровые волосы

За это тоже отвечают витамины. Витамин С способствует выработке коллагена, который сохранят кожу эластичной, а волосы — крепкими. Витамин А активизирует процесс обновления и восстановления кожи. Кстати, доказано, что арбуз уменьшает риск получить солнечный ожог. За это отвечают бета‑каротин и ликопин. Они продлевают время сопротивления кожи ультрафиолету. Но это не значит, что употребление арбуза избавит вас от необходимости пользоваться солнцезащитным кремом.

Профилактика артрита

Снизить риск развития ревматоидного артрита помогает бета‑криптоксантин. Он защищает суставы от воспаления.

Быстрое восстановление после тренировок

Арбуз — отличный помощник при боли в мышцах после тренировок. Аминокислота цитруллин «успокаивает» гудящие мышцы, а еще нормализует пульс после тренировок.

Острое зрение

Витамин А и ликопин помогут поддержать здоровье глаз. Например, ликопин способен замедлить возрастную дегенерацию желтого пятна. Это довольно частая проблема, ведущая к слепоте у пожилых людей.

Хорошее пищеварение

Арбузы нормализуют пищеварение и помогают избавиться от диареи и запоров. За это отвечает клетчатка. Главное — не переусердствовать. В больших количествах арбуз может дать обратный эффект. Полкило арбузной мякоти в сутки — безопасная доза для взрослого человека.

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