10 фактов о пользе авокадо

Авокадо — источник большого количества полезных элементов, в том числе клетчатки и калия. Оно считается диетическим продуктом, несмотря на высокую калорийность и большое количество жиров.

Из-за множества полезных свойств авокадо часто называют суперфудом — сверхполезным продуктом.

В огромном списке состава авокадо — калий, кальций, железо, фосфор, медь, йод, натрий, магний, полезные жиры, клетчатка, антиоксиданты, витамины групп К, С, В, Е, А, D, фолиевая и олеиновая кислоты. Калорийность продукта при этом — около 160–200 ккал на 100 г.

Снижение холестерина

Ненасыщенные жирные кислоты — омега-кислоты — снижают уровень холестерина, а вместе с ним и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кислоты также приводят к снижению сахара в крови, что полезно для больных диабетом. Кроме того, олеиновая кислота в составе авокадо помогает бороться с раковыми клетками и положительно влияет на обменные процессы.

Также высокое содержание насыщенных жиров и калия способствует нормализации артериального давления.

Диетическое питание и нормализация веса

Снижению веса способствует клетчатка, которой богато авокадо. Она снижает усвояемость жиров, помогает регулировать вес и питает полезные кишечные бактерии. Кроме того, фрукт (да, это фрукт, а еще точнее — ягода с одним семенем) входит в состав большинства диет благодаря содержанию полезных жиров, которые ускоряют метаболизм и помогают сжигать вес.

Однако авокадо употребляют и те, кто хочет набрать вес, только в большем количестве — фрукт высококалорийный, поэтому помогает набрать вес.

Улучшает работу кишечника

На это в авокадо тоже положительно влияет клетчатка — благодаря ей улучшается состояние кишечника. Также она помогает бороться с воспалительными процессами в ЖКТ.

Полезно для суставов

На это влияют лютеин и зеаксантин — они снижают риск дефектов хряща и развития остеоартроза.

Афродизиак

Содержащийся в авокадо L-карнитин стимулирует выработку тестостерона, укрепляет иммунитет, активизирует кровоток, а также способствует усилению потенции и сперматозоидов.

Фолиевая кислота в составе авокадо связана с фертильностью, поэтому показана беременным женщинам. Также авокадо повышает либидо. Кроме того, при сбалансированном питании, в том числе с добавлением авокадо повышается шанс забеременеть.

Калий

Одно авокадо содержит большое количество калия — больше, чем в одном банане. В 100 г авокадо содержится около 14% суточной нормы калия.

Улучшает усвояемость витаминов

Масло авокадо можно добавлять в салаты, чтобы увеличивать поглощение полезных веществ, поскольку витамины А, D, Е, К и антиоксиданты — жирорастворимые, поэтому в сочетании с авокадо они могут усваиваться лучше от 2,5 до 15 раз.

Антиоксиданты и защита глаз

Антиоксиданты, такие как лютеин, каротиноиды и зеаксатин помогают снизить риск заболеваний зрения, например катаракты. Поэтому авокадо нужно есть для профилактики.

Снижает усталость и сонливость

Такое влияние на организм оказывает содержащаяся в авокадо манногептулоза. Это вещество позволяет уменьшить секрецию ферментов для усвоения глюкозы, в результате чего при одинаковом объеме питания клетки получают меньше энергии. Также на нервную систему влияют фолиевая кислота и калий, которых в одном фрукте достаточно для поддержания суточной нормы.

Косметический эффект

В косметологии авокадо из-за высокой концентрации жиров и витаминов А и Е добавляют в увлажняющие и противовоспалительные макси для лица, бальзамы для сухих волос, а также кремы, маски для волос, шампуни, сыворотки. Используется авокадо и в парфюмерии.

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