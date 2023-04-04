Шесть полезных свойств корицы

Корица используется человеком с незапамятных времен в медицине, кулинарии, парфюмерии. Корица упоминается в индийской Аюрведе, Ветхом Завете, в трудах древних арабских ученых и русском лечебнике 17 века.

Если корицы нет на вашей кухне — приобретите ее в ближайшем магазине. Можно в виде порошка или ароматных сухих палочек. Если вы перепутаете корицу с кассией — ничего страшного, основные свойства у них одинаковы.

Избавляет от лишнего

Корица увеличивает расход энергии и тем самым способствует снижению веса. Корица содержит большое количество клетчатки, чем усиливает чувство сытости и снижает голод. Эта специя, по словам диетологов, активирует белки, участвует в процессе сжигание жиров и уменьшает их накопление в организме человека.

Поднимает настроение

Исследования подтверждают, что употребление корицы способствует повышению уровня серотонина — гормона счастья, улучшает настроение, подавляет воспалительные процессы в головном мозге, оказывает антидепрессивное действие. Корица активизирует кровообращение и обладает свойствами афродизиака, может помочь в восстановлении мужской потенции.

Помогает при диабете

Употребление корицы полезно для тех, кому поставлен диагноз преддиабет [нарушение толерантности к глюкозе] или диабет 2 типа. Корица помогает регулированию уровня сахара и глюкозы в крови, способствует правильному функционированию поджелудочной железы — органа, отвечающего за выработку инсулина, замедляет расщепление углеводов.

Внимание и понимание

Корица содержит фитохимические вещества, благотворно влияющие на головной мозг. Употребление корицы способствует улучшению памяти, защищает от развития деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

На защите сердца

Коричный альдегид и коричная кислота, содержащиеся в корице, обладают способностью вызывать расслабление артерий и облегчать кровоток, тем самым оказывая на организм кардиозащитное воздействие.

Против бактерий, грибков и микробов

Активные компоненты корицы участвуют в борьбе с бактериальными и грибковыми инфекциями. Доказано, что эфирное масло корицы способствует эффективному лечению грибковых инфекций дыхательных путей. Кроме того, корица обладает антимикробным эффектом, может предотвратить кариес и уменьшает неприятный запах изо рта.

Использование корицы в выпечке, напитках, мясных блюдах или парфюмерно-косметических средствах, как правило, безопасно. Но в небольших, разумных количествах. При неумеренном употреблении возможны побочные эффекты — аллергия, раздражение кожи, гипогликемия. Корицу не следует употреблять во время беременности. Стоит отказаться от корицы и людям, страдающим язвой.

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