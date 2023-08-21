Жители Западного обхода в Краснодаре пожаловались на агрессивных и шумных мигрантов

Жильцы ЖК «Самолет» рассказали в соцсетях, что приезжие из Средней Азии регулярно нарушают общественный порядок на их территории и мешают им нормально жить.

По их словам, мигранты в вечернее время пьют алкогольные напитки, пристают к местным девушкам и подросткам во дворах, а по ночам шумят под окнами: устраивают массовые драки или играют в волейбол на площадке. Кроме того, иностранцы ночуют в подъездах и на переходных балконах домов.

Местные жители подчеркивают, что приезжие ведут себя агрессивно и вызывающе, при этом они практически не владеют русским языком. Из-за такого поведения мигрантов люди в ЖК «Самолет» не чувствуют себя в безопасности в своих дворах, мужчины вынуждены встречать и провожать своих жен около подъездов.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по ситуации в ЖК «Самолет» пока не поступало.

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