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Полиция Краснодара организовала рейды по выявлению нелегальных мигрантов после жалоб местных жителей

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Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-krasnodara-organizovala-rejdy-po-vyyavleniyu-nelegalnyh-migrantov-posle-zhalob-mestnyh-zhitelej
Полиция Краснодара организовала рейды по выявлению нелегальных мигрантов после жалоб местных жителей
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Ранее жители ЖК «Самолет» на Западном обходе рассказали в соцсетях, что приезжие из Средней Азии регулярно нарушают общественный порядок на их территории и мешают им нормально жить.

По их словам, мигранты в вечернее время пьют алкоголь, пристают к местным девушкам и подросткам во дворах, а по ночам шумят под окнами: устраивают массовые драки или играют в волейбол на площадке. Кроме того, иностранцы ночуют в подъездах и на переходных балконах домов.

Из-за такого поведения мигрантов люди в ЖК «Самолет» не чувствуют себя в безопасности в своих дворах, мужчины вынуждены встречать и провожать своих жен около подъездов.

На эту информацию отреагировали в правоохранительных органах.

«Сотрудники подразделения по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городу Краснодару осуществляют мероприятия, направленные на выявление лиц, незаконно находящихся на территории РФ», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

В ведомстве отметили, что сообщений от жителей Западного обхода о правонарушениях со стороны мигрантов в полицию не поступало.

Руководитель краевого управления СКР Андрей Маслов поручил следственному отделу по Прикубанскому округу Краснодара незамедлительно организовать доследственную проверку по факту противоправных действий приезжих на территории ЖК «Самолет». Следователи проверят информацию, опубликованную в соцсетях, а также соблюдение миграционного законодательства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: согласно опросу, больше половины жителей Кубани уверены, что мигрантов в регионе стало слишком много. При этом 20% респондентов из Краснодарского края уверены, что мигранты приносят региону больше пользы, чем вреда.

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