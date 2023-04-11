Опрос: больше половины жителей Кубани уверены, что мигрантов в регионе слишком много

При этом 20% респондентов из Краснодарского края уверены, что мигранты приносят региону больше пользы, чем вреда.

Согласно проведенному опросу, 56% работающих жителей Кубани считают, что трудовых мигрантов в регионе в последнее время стало слишком много. В основном такое мнение выразили сотрудники закупок и транспортной сфере, а также рабочий персонал. 19% опрошенных уверены, что число мигрантов на рынке труда в крае оптимальное. Еще 11% жителей регионе считают, что число мигрантов на Кубани могло бы быть и больше.

Более 40% респондентов заявили, что мигрантов нужно брать на работу в любой сфере, где есть дефицит кадров. 44% опрошенных сказали, что иностранцы согласны работы за меньшую зарплату, чем местные жители, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «HH.ru Юг».

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