Бастрыкин заявил, что мигранты начали в пять раз больше убивать и избивать людей в России

Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью журналистам. Он отметил, что в последнее время в стране наблюдают рост преступлений, совершенных иностранцами.

«Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным иностранными гражданами. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году», — рассказал Бастрыкин.

Он уточнил, что по итогам 2022 года в России правоохранительным органам поступило более 4,7 тыс. сообщений о преступлениях, совершенных мигрантами. По ним возбудили более 4,2 тыс. уголовных дел. Это почти в три раза больше, чем в 2021 году.

Председатель СКР отметил, что в последние годы в стране значительно выросло количество преступлений против половой неприкосновенности, совершенных иностранцами. Кроме того, мигранты нередко становятся участниками массовых драк, которые вызывают широкий общественный резонанс. Большинство таких преступлений совершают выходцы из Средней Азии. На прошлой неделе в России задержали банду мигрантов, которые нападали на людей и жестоко избивали их, снимая это на видео. Жертвами иностранцев зачастую становятся беззащитные и пожилые жители России.

Бастрыкин также добавил, что среди нелегальных мигрантов активно распространяются экстремистские настроения. Увеличилось число нападений иностранцев на правоохранителей, сообщает «Интерфакс».

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