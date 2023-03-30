Кондратьев: главы муниципалитетов должны знать, где живут мигранты и чем они занимаются

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин провели совещание по обеспечению правопорядка.

Вениамин Кондратьев обратил внимание присутствующих необходимость соблюдения поручении президента России — все процедуры, связанные с оформлением документов в сфере миграции, должны быть понятными, прозрачными и проводиться в электронном виде. По словам губернатора, только так можно полностью контролировать ситуацию.

Также глава региона сообщил о том, что с начала 2023 года на Кубани уже поставили на учет почти 70 тыс. иностранных граждан.

«За это время выявили более 4,6 тыс. нарушений миграционного законодательства, более 1000 фактов фиктивного учета. Для решения этого вопроса нужно объединить усилия правоохранительных органов и власти на местах. Главы городов и районов должны знать, где живут мигранты и чем они занимаются, подключить к этой работе управляющие компании, ТСЖ и ТОС», — сказал глава региона.

Начальник управления по миграционным вопросам администрации Краснодарского края Александр Болдин сообщил, что для противодействия правонарушениям на Кубани работает многофункциональный миграционный центр, на базе которого проходят консультации. В результате каждый иностранец подписывает документ о том, что он проинформирован о нормах законодательства и правилах поведения на территории региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: глава МВД РФ заявил о необходимости ужесточения контроля за преступностью среди мигрантов.