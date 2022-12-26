Глава МВД РФ заявил о необходимости ужесточения контроля за преступностью среди мигрантов

Об этом министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. Незаконный оборот наркотиков составляет 80% среди всех уголовно наказуемых деяний. Здесь нам необходимо ужесточить контроль», — заявил Колокольцев.

Он отметил, что среди мигрантов зафиксирован рост преступности. По словам главы МВД, в России «бенефициарами» трудовых мигрантов из Средней Азии являются 16 ведомств, но общество «спрашивает» о работе в этой сфере только их ведомство.

Колокольцев сказал, что все соответствующие указания в территориальные органы МВД уже даны и попросил другие ведомства и работодателей обратить внимание на проблему с ростом преступности среди мигрантов, сообщает «МВД Медиа».

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