Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Глава МВД РФ заявил о необходимости ужесточения контроля за преступностью среди мигрантов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-mvd-rf-zayavil-o-neobhodimosti-uzhestocheniya-kontrolya-za-prestupnostyu-sredi-migrantov
Глава МВД РФ заявил о необходимости ужесточения контроля за преступностью среди мигрантов
Фото ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Об этом министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. Незаконный оборот наркотиков составляет 80% среди всех уголовно наказуемых деяний. Здесь нам необходимо ужесточить контроль», — заявил Колокольцев.

Он отметил, что среди мигрантов зафиксирован рост преступности. По словам главы МВД, в России «бенефициарами» трудовых мигрантов из Средней Азии являются 16 ведомств, но общество «спрашивает» о работе в этой сфере только их ведомство.

Колокольцев сказал, что все соответствующие указания в территориальные органы МВД уже даны и попросил другие ведомства и работодателей обратить внимание на проблему с ростом преступности среди мигрантов, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: из Краснодарского края в декабре выдворили 18 нелегальных мигрантов из Средней Азии. Всего с начала этого года приставы выдворили из региона 513 иностранцев, которые незаконно находились в России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Мишустин подарит теннисный стол 10-летнему мальчику из Краснодарского края
  3. Колесо обозрения высотой с 19-этажный дом построят на Мысе Любви в Новороссийске
  4. В Новороссийске спасатели помогли девочке, на шее которой застрял пластиковый горшок
  5. Проблемный ЖК на улице Парковой в Анапе планируют достроить в 2024 году
  6. Реконструкцию Краснодарского водохранилища завершили спустя четыре года
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях