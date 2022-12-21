Из Краснодарского края выдворили 18 нелегальных мигрантов из Средней Азии
Граждане соседних государств находились в регионе с нарушением миграционного законодательства РФ.
Правоохранители выявили нелегальных мигрантов: 10 из Узбекистана и 8 из Таджикистана, и поместили их в Центр временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе. Им оформили необходимые документы и приобрели билеты на самолет домой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
Судебные приставы сопроводили мигрантов до пункта пропуска через государственную границу в Минеральных Водах. Отсюда иностранцы вылетели в Ташкент и Душанбе.
С начала этого года приставы выдворили из Краснодарского края 513 иностранцев, которые незаконно находились в России.
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