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Из Краснодарского края выдворили 18 нелегальных мигрантов из Средней Азии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodarskogo-kraya-vydvorili-eshhe-18-nelegalnyh-migrantov-iz-srednej-azii
Из Краснодарского края выдворили 18 нелегальных мигрантов из Средней Азии
Фото ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Граждане соседних государств находились в регионе с нарушением миграционного законодательства РФ.

Правоохранители выявили нелегальных мигрантов: 10 из Узбекистана и 8 из Таджикистана, и поместили их в Центр временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе. Им оформили необходимые документы и приобрели билеты на самолет домой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Судебные приставы сопроводили мигрантов до пункта пропуска через государственную границу в Минеральных Водах. Отсюда иностранцы вылетели в Ташкент и Душанбе.

С начала этого года приставы выдворили из Краснодарского края 513 иностранцев, которые незаконно находились в России.

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