Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Южная прокуратура закрыла сайты, которые продавали мигрантам сертификаты о знании русского языка

Происшествия
10.11.2022 13:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/yuzhnaya-prokuratura-zakryla-sajty-kotorye-prodavali-migrantam-sertifikaty-o-znanii-russkogo-yazyka
Южная прокуратура закрыла сайты, которые продавали мигрантам сертификаты о знании русского языка
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сайты, на которых продавали сертификаты иностранным гражданам, выявила Краснодарская транспортная прокуратура.

Во время мониторинга сотрудники ведомства нашли сайты, на которых в открытом доступе была размещена информация о проведении экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ с указанием стоимости услуги и последующей выдачи сертификатов иностранным гражданам. По закону, оборот официальных документов, подделка или использование заведомо подложного документа являются уголовно наказуемыми преступлениями.

Прокуратура направила в суд иск о блокировке сайтов и признании содержащейся на них информации запрещенной к распространению на территории РФ. Суд требование прокуратуры удовлетворил, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Читайте также: Роскомнадзор потребовал удалить фейки о спецоперации на Украине с «Википедии».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах
  3. В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях