Южная прокуратура закрыла сайты, которые продавали мигрантам сертификаты о знании русского языка

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сайты, на которых продавали сертификаты иностранным гражданам, выявила Краснодарская транспортная прокуратура.

Во время мониторинга сотрудники ведомства нашли сайты, на которых в открытом доступе была размещена информация о проведении экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ с указанием стоимости услуги и последующей выдачи сертификатов иностранным гражданам. По закону, оборот официальных документов, подделка или использование заведомо подложного документа являются уголовно наказуемыми преступлениями.

Прокуратура направила в суд иск о блокировке сайтов и признании содержащейся на них информации запрещенной к распространению на территории РФ. Суд требование прокуратуры удовлетворил, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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