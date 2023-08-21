Следком проверит информацию об агрессивных мигрантах в Краснодаре

Жители одного из жилых комплексов на Западном обходе рассказали в соцсетях, что приезжие из Средней Азии регулярно нарушают общественный порядок на их территории и мешают им нормально жить.

По их словам, мигранты в вечернее время пьют алкоголь, пристают к местным девушкам и подросткам во дворах, а по ночам шумят под окнами: устраивают массовые драки или играют в волейбол на площадке. Кроме того, иностранцы ночуют в подъездах и на переходных балконах домов.

«По указанию руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Маслова следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи проверят информацию о нарушениях со стороны приезжих, опубликованную в соцсетях, а также соблюдение миграционного законодательства.

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