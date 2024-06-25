Жители Краснодара пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Об этом сообщил врач городской больницы №1 Севастополя Владимир Кузнецов.

По его словам, среди пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь есть приезжие из Краснодарского края, Москвы и других регионов.

«У нас действительно есть пациенты из Курска, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара», — сказал Владимир Кузнецов.

Медик отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Для поиска жителей других регионов можно обратиться на горячую линию, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 июня в ходе отражения атаки силами ПВО сбили четыре ракеты ATACMS. Еще одна ракета на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией Севастополя. В результате погибли трое детей и двое взрослых. Еще 124 человека пострадали от ударной волны и обломков. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших.