Кондратьев выразил соболезнования семьям погибшим при атаке ВСУ на Севастополь

Террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS силы ВСУ предприняли 23 июня около 12:15.

В результате погибли трое, из них двое детей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших.

«Сегодня произошла ужасная трагедия в Севастополе. Вооруженные Силы Украины нанесли удары по пляжу, где отдыхали люди. Погибли невинные дети и взрослые, десятки раненых. Искренне соболезную. Краснодарский край готов оказать помощь, если возникнет такая необходимость. Скорбим всей Кубанью», — написал Кондратьев в Telegram.

Дежурные силы ПВО сбили пять ракет. В результате падения осколков кассетных боеприпасов пострадали несколько десятков мирных жителей, в том числе дети. На пляжах Любимовки и Учкуевки в это время отдыхало много людей.

По сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, погибли двое детей и один взрослый, пострадали около 100 человек. По заявлению властей, в городе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе отражения атаки силами ПВО сбили четыре ракеты ATACMS . Еще одна ракета на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.