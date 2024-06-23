Число погибших при ударе ВСУ по Севастополю выросло до трех, из них двое — дети

В результате удара баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю 23 июня погибли три человека — один взрослый и двое детей. Количество пострадавших увеличилось почти до 100 человек.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Количество погибших выросло до 3 человек: мы потеряли двух детей и 1 взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Развожаев в Telegram.

Он сообщил, что семьям погибших будет оказана помощь.

«Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления. Выехал к пострадавшим в больницу. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Севастополя Андрей Шевцов», — написал Развожаев.

В Минобороны сообщили, что Севастополь был атакован оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

«В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате атаки на Севастополь на территории одного из ТСН на Северной стороне от падения осколков ракеты возник пожар в жилом доме. В районе пансионата «Лазурь» загорелся лес на территории 150 кв. м.