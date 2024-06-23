Взрослый и двухлетний ребенок погибли в результате атаки ВСУ на Севастополь

О работе ПВО в Севастополе губернатор Михаил Развожаев сообщил 23 июня с 12:21. В 12:47 отражение атаки было завершено, по предварительной информации пять воздушных целей сбили над акваторией моря.

Однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. В районе Учкуевки 12 человек, в том числе двое детей получили осколочные ранения. В Любимовке, по предварительным данным, пострадали двое.

На территории одного из ТСН на Северной стороне от падения осколков ракеты возник пожар в жилом доме, а в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес на территории 150 кв. м.

«По предварительной информации от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло два мирных жителя, один из них 2-х летний ребенок. Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы», — написал Развожаев в Telegram.

Также он сообщил, что к 13:26 за медицинской помощью обратились уже 22 человека.

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