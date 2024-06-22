Беспилотник над Азовским морем был сбит ночью 22 июня

В Минобороны РФ сообщили о попытках киевского режима совершить атаки ночью 22 июня.

Так, российскими средствами ПВО были отражены террористические атаки беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотника над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области и один беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря», — сообщили в Министерстве обороны России.

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