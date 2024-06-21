В результате падения дрона в Краснодаре погиб 66-летний оператор котельной

Атака БПЛА произошла в ночь на 21 июня. В Краснодаре дрон упал н территории котельной рядом с автовокзалом «Южный» в Краснодаре.

В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников. Им оказался 66-летний оператор котельной Алексей Ужегов.

«В коллективе Алексей Ужегов пользовался заслуженным авторитетом. Ранее воевал в Афганистане, участвовал и в зоне СВО, оказывал посильную помощь нуждающимся людям, которые попали в трудную ситуацию. От имени всех сотрудников выражаю соболезнования членам его семьи. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку близким погибшего. Приняли решение на месте трагедии установить мемориал в память о нашем сотруднике, а котельную назовут его именем», — цитирует гендиректора Руслана Хайрова пресс-служба ООО «Краснодартеплоэнерго».

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