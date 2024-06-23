Двое взрослых и трое детей: число погибших в Севастополе выросло до пяти

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ 23 июня пострадали 124 человека.

Погибли трое детей и двое взрослых. По словам Развожаева, в реанимации в тяжелом состоянии находятся пять детей. Когда врачас удастся стабилизировать их состояние, детей переведут на лечение в Москву.

«Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших. Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы», — написал Развожаев в Telegram.

В Севастополе и во всем Крыму 24 июня объявлено Днем траура по погибшим.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS силы ВСУ предприняли 23 июня около 12:15. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших.