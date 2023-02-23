Житель Краснодара, работавший на сухогрузе Seamark, рассказал о крушении судна

Краснодарец Семен Куджанов работал судовым поваром на судне, которое 21 февраля во время шторма переломилось пополам и затонуло в море в районе Новороссийска.

Моряка уже выписали из больницы. По его словам, под наблюдением врачей остаются девять членов экипажа. Это капитан и механик из Ростова-на-Дону, два моряка из Дагестана, один из Аксая и остальные из Керчи.

«У капитана переломаны два ребра, но состояние стабильно хорошее. У другого человека переохлаждение, у остальных все хорошо», — рассказал Куджанов.

Судно стояло на рейде в порт Новороссийска 3-4 дня. Примерно в полдень 21 февраля начался шторм.

«Волна была 4-5 метров. К обеду это произошло. Я готовил и кормил людей. И когда закончилось время обеда, пошел в свою каюту отдыхать, на технический перерыв. И в течение пары десятков минут произошло крушение. Был толчок и нехарактерная работа машины. После этого я вышел на мостик, прозвучал сигнал, и было сообщено, что судно ломается пополам. Практически вся команда была на одной части судна — в районе кормы корабля. Естественно, сразу быстро все не происходит, у команды большого судна есть какое-то время на соблюдение инструкции при таких обстоятельствах. Медленно, но одновременно быстро мы шли ко дну», — рассказал моряк.

Согласно инструкции, экипаж должен зайти в каюты, взять гидрокостюмы, спасательные жилеты и по возможности документы. Затем морякам нужно выйти на специальную площадку, одеться и покинуть судно.

По словам Куджанова, моряки помогали друг другу собираться, спускали на воду надувные плоты. Затем начали эвакуироваться. Судовой повар стал третьим, кто покинул тонущее судно.

«Мы провели минуту на этом плоту. Потом нас перевернуло, и мы на волнах дрейфовали. У меня были часы, я на них посмотрел, в тот момент мы были уже достаточно далеко от корабля. Я засек время — полтора часа провел там. Но, скорее всего, было больше, не могу точно сказать, время длится иначе во время таких происшествий», — вспоминает моряк.

Один участник команды, из Астрахани, во время крушения сухогруза скончался.

Для судового повара это был первый контрактный рейс на Seamark. В общей сложности Куджанов провел на нем полтора месяца. После выписки из больницы моряк направился в Краснодар, пишет портал «Кубань-информ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Новороссийска из-за шторма в море на две части переломился сухогруз. На борту Seamark находились 11 человек, все граждане РФ. В ходе спасательной операции обнаружили всех членов экипажа. При крушении сухогруза погиб второй помощник капитана. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело.