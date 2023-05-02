Жертвами бандитов, возможно причастных к пропаже аниматоров на Кубани, ранее чуть не стала семья с ребенком

По данным СМИ, несколько лет назад злоумышленники предлагали помощь в починке машины другим путешественникам, которые застряли в том же месте на трассе.

Организаторы мероприятий Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, которые пропали вечером 28 апреля, могут быть не первыми жертвами, пострадавшими от действий местной банды. Предположительно, с теми же злоумышленниками, которые подозревают в причастности к исчезновению аниматоров, при аналогичных обстоятельствах встречались другие местные жители.

Виктор Соколов с супругой и ребенком ехал из Краснодара через станицы Березанскую и Челбасскую в сторону Ленинградской. У его машины пробило колесо почти в том же месте, откуда в последний раз выходили на связь пропавшие аниматоры.

«При переезде с моста у нас вдруг пробились два колеса одновременно. Там такой поворот, из-за которого выскакиваешь на мост и заранее не видишь, что там. Пробив колеса, я отъехал метров 50 и остановился, чтобы посмотреть, что произошло. Увидел, что ко мне со стороны моста идут два парня. Так как темнело и был дождь, мне это показалось странным, кто в дождь будет сидеть в темноте на мосту», — рассказал очевидец.

По его словам, он вышел из машины. Незнакомцы предложили помочь и стали заглядывать в салон автомобиля через окна. Мужчина сказал незнакомцам, что уже позвонил родственникам и те едут на помощь. Затем сел в машину, нажал на газ и на спущенных колесах уехал несмотря на то, что диски искрили при трении об асфальт. По словам водителя, после случившегося он никуда не обращался, пишет «Царьград».

Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали вечером 28 апреля в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Известно, что мужчина и девушка работали аниматорами. На автомобиле Hyundai Grandeur они ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Перед исчезновением у машины, на которой ехали мужчина и девушка, спустило колесо. Из-за этого они вынуждены были сделать остановку. После этого аниматоры перестали выходить на связь. Кроме того, с их банковских карт было списано 190 тыс. рублей.

В Брюховецком районе 1 мая в лесополосе обнаружен сгоревший автомобиль Hyundai, на котором передвигались аниматоры. Позже супруга пропавшего на Кубани аниматора опровергла слухи о том, что муж мог загулять с любовницей.