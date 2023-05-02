Супруга пропавшего на Кубани аниматора опровергла слухи о том, что муж мог загулять с любовницей

В Краснодарском крае с 28 апреля продолжаются поиски 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко, которые пропали без вести на трассе М-4 «Дон».

Супруга Кирилла Чубко Дарья рассказала о том, что сгоревшую машину нашли в месте, где искали много раз.

«Машину нашли сегодня в посадках, сгоревшую дотла! В месте, где мы уже искали 100 раз! Когда они успели это сделать? Просто не поддается никакому объяснению. Я Рада что их не было в машине! И тел рядом тоже не было! Мы не теряем надежды и надеемся на лучшее», — написала в соцсетях Дарья Чубко.

Супруга пропавшего аниматора добавила, что поиски продолжаются даже при неблагоприятной погоде. Также она опровергла все слухи о том, что ее муж мог уйти в загул. По словам Дарьи Чубко, ее супруг не курит, не пьет.

«У нас счастливая и любящая семья, маленький ребенок и ни о каких любовницах и любовниках в нашей семье и речи быть не может, не говоря уже о Тане, которая работала с нами аниматором», — добавила супруга аниматора.

Женщина выразила уверенность в том, что ее супруга и девушку-коллегу найду живыми, пишет «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали вечером 28 апреля в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Известно, что мужчина и девушка работали аниматорами. На автомобиле Hyundai Grandeur они ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Перед исчезновением у машины, на которой ехали мужчина и девушка, спустило колесо. Из-за этого они вынуждены были сделать остановку. После этого аниматоры перестали выходить на связь. Кроме того, с их банковских карт было списано 190 тыс. рублей.

В Брюховецком районе 1 мая в лесополосе обнаружен сгоревший автомобиль Hyundai, на котором передвигались аниматоры. Местонахождение мужчины и девушки до сих пор не установлено.