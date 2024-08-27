Завершены основные работы по ликвидации последствий ливня в Сочи

За день 27 августа после непогоды убрано 16 тыс. кв. м придомовых территорий, общественных пространств и дорожной инфраструктуры. В устранении последствий участвовали свыше 100 человек.

Основной удар стихии пришелся на Хостинский район, поэтому работы в основном проводились там.

С территорий соцобъектов района убрали и вывезли более 15 куб. м грунта и селевых масс. За день прочистили около 1,2 тыс. м ливневок, более 50 дождеприемных колодцев и свыше 200 пог. м лотков, также промыли более 100 м трубопроводов, вывезли 80 т щебня, ила и 9 упавших деревьев. Кроме того, серьезные работы потребовались в больнице № 3. Туда пригнали спецтехнику для откачки воды и очистки прилегающей территории.

«Вся социальная и инженерная инфраструктура работает в штатном режиме. Завтра санитарная очистка территории будет продолжена», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень обрушился на курорт вечером 26 августа. Уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. Также ливень ударил по Адлерскому району. Были подтоплены дороги.

Из-за ливня восемь самолетов ушли на запасные аэродромы в Минводах и Грозном.