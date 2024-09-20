Заседание по делу экс-начальника ГУ МЧС Кубани пройдет в закрытом режиме

В Краснодаре продолжается суд по делу экс-начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В конце августа сторона гособвинения завершила представлять суду доказательства по делу. Теперь суд переходит к стадии представления доказательств со стороны защиты. По словам адвоката, защита экс-главы краевого главка МЧС представит сведения о состоянии здоровья Олега Волынкина и материалы из его личной переписки.

В связи с этим сторона защиты ходатайствовала в суде о проведении этой стадии судебного разбирательства в закрытом режиме. Советский районный суд Краснодара 19 сентября это ходатайство адвоката Олега Волынкина удовлетворил. Очередное судебное заседание назначили на 26 сентября, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина стало известно 27 сентября 2023 года. По данным следствия, в 2021 году Олег Волынкин подписал документы о приемке работ по госконтракту на 7,5 млн рублей. Договор заключили между краевым управлением МЧС и индивидуальным предпринимателем из Челябинска. По договору предприниматель должен был поставить бетон, песок и битум. По факту он поставил материалов только на 4,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Волынкина начали рассматривать в Советском районном суде Краснодара 28 августа 2024 года. Ранее Волынкину предъявляли обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», за нее экс-начальнику МЧС грозило до 10 лет колонии. Прокуратура в суде переквалифицировала дела на ч. 1 ст. 285 УК РФ об использовании должностным лицом полномочий вопреки интересам службы из корыстной или личной заинтересованности. Теперь обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы. Срок домашнего ареста Волынкину в конце августа продлили на шесть месяцев.