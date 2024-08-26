РИА «Новости»: сестра экс-главы МЧС Кубани опровергла отмену домашнего ареста

О том, что срок домашнего ареста бывшего начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина продлен на шесть месяцев, 26 августа сообщила его сестра.

По ее словам, Советский районный суд Краснодара еще 22 августа продлил меру пресечения на полгода. Этот же суд будет рассматривать уголовное дело.

«Московские прокуроры не хотели утверждать дело и оспаривали его квалификацию, поэтому оно оказалось в Краснодаре, здесь квалификацию оставили прежней», — сообщила сестра Олега Волынкина.

Она также рассказала, что с Волынкина «просто сняли браслет и сказали добираться в Краснодар своими силами». Экс-глава МЧС Кубани купил билет до Сочи, где его встретили знакомые и привезли в Краснодар. В краевой столице полицейские снова надели Волынкину браслет, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ сообщали о том, что из-под домашнего ареста Волынкина освободили 26 августа. Заседание Советского районного суда Краснодара по делу о злоупотреблении полномочиями назначено на 28 августа.

О задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина стало известно 27 сентября 2023 года.

Руководителя ведомства задержали в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Известно, что речь идет о должностном нарушении, совершенном в 2021 году.